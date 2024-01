Stand-up-Paddeln im Winter: Doku mit Innviertlerin

Die Trendsportart Stand-up-Paddeln – das ist die Leidenschaft von Alexandra Hutter aus Ried und ihrer Kollegin Sigrid Lesterl aus Ohlsdorf. Die beiden verbindet vor allem ihr Hobby, dem sie zu jeder Jahreszeit nachgehen. Vor einem Jahr verbrachten die Oberösterreicherinnen einen Drehtag mit ServusTV für die bekannte Serie "Heimatleuchten".

Der Titel der Folge, die heute um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, lautet "Salzburgs Seen im Winter." Gedreht wurde unter anderem am Mattsee: "Es ist unglaublich, wie viel Arbeit hinter ein paar Minuten Sendezeit stecken", sagt Hutter. Der Wettergott meinte es am Drehtag weniger gut mit dem Duo. Nach kurzer Zeit zog starker Wind auf und der See zeigte sich von seiner rauen Seite. "Die Herausforderung dabei war, sich nichts anmerken zu lassen und genau die Anweisungen des Regisseurs zu befolgen", sagt Lesterl.

Am Ende wird der sich immer mehr an Beliebtheit erfreuende Trendsport fernab von Sonne und Badespaß in ein ganz neues, winterliches Licht gerückt. "Was uns einfach so großen Spaß am Paddeln macht, ist, dass wir diesen Sport das ganze Jahr über betreiben können. Eine Winterlandschaft vom Wasser aus betrachtet ist für uns immer wieder aufs Neue imposant und entschleunigend zugleich", sagen Hutter und Lesterl.

