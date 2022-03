Nikolaus Jilch ist Finanzexperte, Kolumnist und Moderator aus Wien. Kürzlich hat er den Podcast "Was Bitcoin bringt" gestartet. Die Antwort darauf, was er nun bringt, erklärt er auch den OÖNachrichten. Fangen wir bei den Basics an. Was sind Kryptowährungen überhaupt? Vorweg: Ich rede nur von Bitcoin, nicht von Kryptowährungen. Bitcoin ist das, womit man sich – vor allem als Anfänger – beschäftigten sollte. Wir leben in Zeiten, in denen das Geld immer weniger wert wird, in denen es