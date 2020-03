Stammtisch kommt nun online "zusammen"

Diesmal haben wir beschlossen, dass uns das Coronavirus den Buckel herunterrutschen kann und haben kurzerhand einen Onlinestammtisch per Skype veranstaltet", so ein Stammtischmitglied.

Jeder habe sich zu Hause eine Jause hergerichtet, sich Getränke vorbereitet und so wurden Neuigkeiten ausgetauscht, ein Prosit gesungen und ausgiebig angestoßen. "In schwierigen Zeiten muss man zusammenhalten! Wir lassen uns unsere Lebensfreude und unsere Freundschaft aber nicht nehmen!", so der Stammtisch, der in den Onlinemodus wechselt.