Stadtverein Braunau zu Hitlerhaus-Umbau: "Einreichprojekt ist nicht genehmigungsfähig!"

Scharfe Kritik an den Umbauplänen des Hitler-Geburtshauses in der Vorstadt äußert der Braunauer Stadtverein in einer Stellungnahme. "Das im Bauverfahren angeführte Einreichprojekt ist in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig", heißt es unter anderem. Aber auch, dass eine "ähnliche Fassade wie jene des Finanzamtes und damit eine zweite Bausünde in der Braunauer Altstadt entstehen wird".