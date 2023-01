Stadtteil-Gespräche zur Zukunft Rieds stehen an

Jeweils zu Beginn führen die Prozessbegleiter Sarah Untner vom Unternehmen raumsinn und Florian Sturm von Loop3 zusammen mit Fachkräften aus dem Stadtamt in die Thematik ein. Mehrere Fragestellungen sollen mit interessierten Bewohnern behandelt werden: Was läuft gut, was gefällt mir in meinem Stadtteil? Was gefällt mir nicht, wo kann mein Stadtteil sich noch verbessern? Wie kann ich mich mit meinen Ideen einbringen? Was passiert mit dem gesammelten Feedback aus der Bevölkerung?

Die Stadtteil-Gespräche: am 27. Jänner ab 15 Uhr für den Bereich Stöcklgras/Altenried im Raimund-Kindergarten; am 28. Jänner ab 9 Uhr für den Bereich Wegleiten/Auleiten im städtischen Wirtschaftshof; am 28. Jänner ab 14 Uhr für den Bereich Fischer/Gerichtsviertel in der Stifterschule; am 3. Februar ab 15 Uhr für den Bereich Riedberg im Pfarrheim Riedberg; am 4. Februar ab 9 Uhr für den Bereich Kreuzberg/Kleinried in der Franziskus-Schule; am 4. Februar ab 14 Uhr für den Bereich Hopfenberg im Konvikt; am 15. Februar ab 18 Uhr für den Bereich Innenstadt im Stadtentwicklungsforum am Roßmarkt.

Vergangene Veranstaltungen des Bürgerbeteiligungsprozesses "Agenda Zukunft Ried" und die ersten Ergebnisse der Fachplanungen aus Verkehrserhebungen und einer Stadtklimaanalyse lassen sich hier nachlesen. Ziel ist, ein Zukunftsprofil für die Stadt zu erstellen, das auch in das Räumliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde und in Bebauungspläne einfließen soll.

