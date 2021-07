Stadtrat will Landesgartenschau nach Tittmoning holen

Zum Schauplatz der großen bayerischen Landesgartenschau solle das angrenzende Tittmoning werden, so der Stadtrat, der Interesse für die Schau in den noch nicht vergebenen Jahren 2030 oder 2031 bekundet. Bei einer positiven Bewertung durch das zuständige Gremium werde Tittmoning im Herbst in das Bewerbungsverfahren eintreten.

Teil der Stadtentwicklung

Dieses Projekt sei als Höhepunkt einer bis 2030 anvisierten, zielgerichteten Stadtentwicklung zu verstehen, so Tittmonings Bürgermeister Andreas Bratzdrum.

Es gehe um wirtschaftliche, ökologische und soziale Chancen, die eine Landesgartenschau mit sich bringe – samt Investitionen im öffentlichen und privaten Bereich. Die Einwohner sollen von Anfang an die Möglichkeit haben, die Konzeption als Gemeinschaftsprojekt mitzugestalten. Es sei ausdrücklich vorgesehen, dass das Bewerbungsverfahren und, im Falle eines Zuschlags, die Schau selbst unter Beteiligung der Bürgerschaft sowie der örtlichen Vereine und Verbände durchgeführt werden sollen.

Grundlage für die Interessensbekundung ist eine erste Ideenskizze, die unter dem Motto "Wasseradern als Lebensadern der historischen Denkmalstadt" das ganze Stadtgebiet von den Salzachauen bis zur Burg umfasst und alle Ortsteile einbeziehen soll. Aufbauend auf die Ideenskizze sollten weitere Planungen folgen, so der Stadtrat von Tittmoning.