Im grauen November startet Schärding die Stadtplatzbegrünung

Das Leader-Projekt "Klimafitter Stadtplatz" wird nun in die Tat umgesetzt: Wie die Stadtgemeinde Schärding mitteilte, haben die Arbeiten für eine "grüneres" Schärding diese Woche begonnen. "Ein grünes Gesicht und mehr Natur für die Innenstadt" kündigte Bürgermeister Günter Streicher (SP) im Herbst 2023 bei der Vorstellung des Projekts an. Sofern keine extreme Kaltwetterlage in den kommenden Wochen eintritt, sollen nun in einer ersten Phase noch vor Weihnachten 20 Bäume gepflanzt werden. Anlass für die optische Umgestaltung ist unter anderem auch die Landesgartenschau, die im kommenden Jahr in Schärding stattfindet.

Die vom Landesgartenschauplaner Tobias Micke vom Büro "ST raum a." ausgearbeiteten Ideen wurden in den Gremien besprochen und entsprechend beschlossen. „Wir haben für jeden Bereich des Stadtplatzes eine andere Baumart ausgewählt. So kommen insgesamt fünf unterschiedliche Baumarten zum Einsatz. Diese wurden sehr sorgfältig ausgewählt, sind tauglich für die Innenstadt und auch bienenfreundlich", sagt Micke. Auch das Mobiliar am Stadtplatz wird im Zuge dieses Projektes erneuert. Es wird ein Gesamtkonzept für die ganze Stadt ausgearbeitet, das unter anderem neue Sitzbänke beinhaltet. Das einheitliche Erscheinungsbild der Stadt sei dabei sehr wichtig und auch die Optik der Altstadt spiele eine entscheidende Rolle.

Keine Parkplatzreduktion

Inwieweit auch der Christopherusbrunnen anlässlich der Begrünung umgestaltet wird, ist hingegen noch nicht fixiert. Hier würden noch entsprechende Untersuchungen von Fachfirmen und Gespräche mit dem Bundesdenkalamt laufen, heißt es von der Stadtgemeinde. "Es freut uns, dass es nun endlich losgeht. Die Bevölkerung, aber auch die Besucherinnen und Besucher freuen sich schon auf dieses Projekt", sind sich Bürgermeister Streicher und Vizebürgermeister Stefan Wimmer (SP), der für die Stadtplatzbegrünung zuständig ist, einig.

Bürgermeister Günter Streicher, Vizebürgermeister Stefan Wimmer und Planer Tobias Micke freuen sich über den Start des Projekts. Bild: Stadtgemeinde Schärding

Bei der Stadtplatzbegrünung wird auch auf die Mobilität Wert gelegt. So werden zahlreiche neue Radständer installiert. Eine Parkplatzreduktion ist – bis auf einen Parkplatz – in der aktuellen Projektphase nicht vorgesehen. In den vergangenen Tagen und Wochen wurden diesbezüglich Abstimmungsgespräche mit den Marktstandbetreibern, den Veranstaltern und auch der Bevölkerung geführt. So wurde auch am letzten Donnerstag zu einem Informationsgespräch ins Rathaus eingeladen, wo Planer Tobias Micke für Fragen und Anregungen zur Verfügung stand.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer