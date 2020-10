Stadtplatz: "Zumindest eine Entschleunigung nötig"

Immer wieder war ein Verkehrskonzept für die Stadt Braunau ein Thema. FP-Verkehrsausschussobmann und Vizebürgermeister Hubert Esterbauer hat jetzt eines erstellt, darin geht es auch um die Umgestaltung des Stadtplatzes. "Es ist Aufgabe der Politik, die bestmögliche Lösung zu finden", sagt Esterbauer. Er hat sich mit dem Verkehr in allen Stadtteilen, angefangen von Ranshofen über die Neustadt bis hin nach Haselbach und Laab beschäftigt und den Ist-Zustand niedergeschrieben und mögliche und nicht mögliche Veränderungen angesprochen.

Parkdeck am Stechlparkplatz

Besonders aber der Innenstadtbereich ist in seinem Verkehrskonzept Thema. Und damit auch die Parksituation. "Ohne ein Parkleitsystem wird es auch in Zukunft nicht möglich sein, zielgerichtet den Verkehr zu entlasten und zu leiten", sagt Esterbauer. Durch ein solches könne auch eine Erleichterung für die täglichen von der Parkplatzsuche geplagten Berufspendler der Innenstadt geschaffen werden. Ein zumindest teilweise verkehrsfreier Stadtplatz könnte angedacht werden, so Esterbauer. Die dadurch verloren gehenden Parkplätze müssten aber in unmittelbarer Nähe zum Stadtplatz wieder geschaffen werden. Seine Idee: Ein zusätzliches Parkdeck auf dem ehemaligen Stechl-parkplatz. "Dieses könnte etwa 80 bis 100 Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Stadtplatz zusätzlich schaffen", so der Vizebürgermeister. Ein Glasrestaurant mit kleiner Parkanlage inklusive – Grünflächen sind ein Anliegen, das sich durch das Verkehrskonzept zieht. In der Innenstadt sei eine Verkehrsberuhigung mit entsprechender Gestaltung nötig. "Dies würde nicht nur den Geschäften und Gastronomen im Stadtbereich nützen, es wäre auch ein weiterer Anziehungspunkt für Gäste der Stadt und Stadtbewohner selbst", sagt Esterbauer.

Vier Varianten für Stadtplatz

Der Verkehrsfluss in Richtung Innenstadt müsste dafür anders gelenkt werden. Bereits auf der B 148, bei Abfahrt Mitte müsse darauf hingewiesen werden, dass eine Durchfahrt durch den Stadtplatz Richtung Simbach nicht möglich ist. So eine Kennzeichnung müsse sich durch den gesamten Stadtbereich durchziehen. Ein Durchfahrtsverbot oder andere "griffige Maßnahmen" in Richtung Stadtmitte, ausgenommen Salzburger Vorstadt, Linienbusse und Einsatzfahrzeuge, solle gesetzt werden.

Für den Stadtplatz selbst hat Esterbauer vier verschiedene Varianten ausgearbeitet. Erstens, eine Fußgängerzone vom Stadttor bis zum Bereich Johann-Fischer-Gasse. Seitenstraßen bleiben dabei unberührt. Zusätzlich sollte neben dem Wochenmarkt auch der Bauernmarkt hier abgehalten werden, das steigere die Frequenz für Geschäfte und Gastronomie.

Variante zwei ist eine Begegnungszone vom Stadttor bis zur Johann-Fischer-Gasse, die einen Individualverkehr zulassen würde. Variante drei ist eine erweiterte Begegnungszone – diese bis zur Johann-Fischer-Gasse, von dort beginnend links aus Richtung Stadttor gesehen bis zum Bezirksgericht absolutes Fahrverbot. Die Zufahrt aus Richtung Simbach müsse gesperrt und eine Einbahnregelung über die Linzerstraße geregelt werden.

Es gibt auch eine vierte Variante, eine ohne wesentliche bauliche Veränderungen, aber mit einer Entschleunigung. Diese könne während der Zeit in der die Schnigärten stehen durch Pflanzentröge erreicht werden.

Werden aber verlorene Parkplätze nicht in unmittelbarer Nähe geschaffen, sei jede dieser Varianten zum Scheitern verurteilt, betont Esterbauer.

Esterbauer bittet um viele, sachliche Meinungen aus der Bevölkerung per Mail an 5280verkehr.umfrage@gmail.com. Das genaue Verkehrskonzept, das Esterbauer ausgearbeitet hat, wird in nächster Zeit per Postwurf an die Haushalte verteilt. Bis Ende des Jahres soll es ein Ergebnis geben, welches im Gemeinderat präsentiert werden soll.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at