Stadtmauer-Reparatur: Suche nach Tuffstein

BRAUNAU. Original-Material ist selten und teuer.

Der Geh- und Radweg ist wieder benutzbar. Bild: mora

"Die Stadtmauer ist überwiegend aus Tuffstein hergestellt und diese Materialtradition soll weitergeführt werden", nimmt das Bundesdenkmalamt zur Warte-Anfrage Stellung, wie es mit dem Loch im historischen Bauwerk weitergeht. Wie berichtet, ist Mitte Februar ein Stück der Stadtmauer eingestürzt. Zu den oberhalb gelegenen Liegenschaften gehört jeweils ein Stück der alten Stadtmauer. Die Besitzer beraten seit dem Vorfall mit Vertretern des Bundesdenkmalamts und der Stadtgemeinde die weitere Vorgangsweise.

Anfangs war der Geh-und Radweg entlang der Enknach im betroffenen Abschnitt gesperrt, mittlerweile darf er wieder benutzt werden. Im Umfeld des Mauerausbruchs wurden auch bauchige Ausbuchtungen festgestellt. Es liegt bereits eine Genehmigung des Denkmalamts für die Sanierung der am stärksten betroffenen Stelle vor. "Es gibt kaum noch verwendbares Tuffgestein, in einem ähnlichen Fall vor etwa zehn Jahren wurde Tuff aus der Türkei importiert", gibt Stefan Lauf zu bedenken. In der Liegenschaft seiner Familie ist ein Teil der Stadtmauer abgebrochen. Die Stadt Braunau, das Land Oberösterreich und das Bundesdenkmalamt haben den betroffenen Eigentümern eine gemeinsame Förderquote angeboten, auch aus dem Katastrophenfonds könnten Mittel kommen.

