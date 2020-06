Stadtmarketing und Weberzeile setzen weiter auf Rieder Schwanthaler-Zehner

"Unser gemeinsames Ziel ist, dass die Kaufkraft und die Arbeitsplätze in der Region bleiben", sagte Weberzeile-Centermanager Christoph Vormair bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Rieder Stadtmarketing und dem Verein der Rieder Wirtschaft.

Der Vertrag für eine gemeinsame lokale Einkaufswährung – den Rieder Schwanthaler-Zehner – der städtischen Betriebe und der Weberzeile wurde um weitere fünf Jahre verlängert. 2019 wurden Schwanthaler-Zehner im Wert von rund 2,8 Millionen Euro verkauft. Gegenüber 2016 ist das eine Steigerung von zwölf Prozent. "In Österreich gibt es nur wenige Beispiele einer gelungenen, langfristigen Zusammenarbeit zwischen Einkaufszentren und Stadtmarketing. Vor allem in den vergangenen drei Jahren habe sich die Kooperation mit dem Centermanagement der Weberzeile zu einem vertrauensvollen Miteinander gefestigt, sagt Roland Murauer, Geschäftsführer des ARGE Stadtmarketings Ried.

Zufrieden zeigt man sich über die "Rieder Mehrwert-Tage", die von 2. bis 20. Juni liefen. Mehr als 2800 Rechnungen aus Einkäufen in der Weberzeile und der Innenstadt wurden eingereicht, 90 Gewinner wurden gezogen, die gesamte Gewinnsumme, die je zur Hälfte von der Weberzeile und dem Stadtmarketing zur Verfügung gestellt wurde, betrug 10.000 Euro.

"Stimmung durchaus positiv"

Rudolf Dobler-Strehle, Obmann des Vereins der Rieder Wirtschaft, hofft, dass sich der Handel in der Stadt rasch von der Corona-Krise erholen wird. Die Stimmung sei durchaus positiv. "Durch die Aufhebung der Maskenpflicht und die Wiedereröffnung der Gastronomie kehrt nach und nach die Frequenz zurück", sagt Murauer und fügt hinzu: "Ried ist nach wie vor ein attraktiver Handelsstandort", es gebe Anfragen von Unternehmen, unter anderem von einem größeren Sportartikelhändler.

In der Weberzeile gibt es derzeit drei größere Geschäftsflächen, die leer stehen. Die Modegeschäfte Dressmann und Colloseum mussten schließen, außerdem hat Gastronom Ernesto seine "Terrazza by Ernesto" im ersten Stock geschlossen. Man stehe mit Interessenten für die Geschäftsflächen in Kontakt. "Wir sind zuversichtlich, dass wir rasch wieder Mieter finden werden", sagt Weberzeile-Manager Vormair.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at