Die Stadtgemeinde Ried und die Firma CIMA, die seit mehreren Jahren für das Stadtmarketing verantwortlich ist, gehen ab Jahresende getrennte Wege. Bereits im April kündigte ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner in einem OÖN-Interview an, dass man den Vertrag auslaufen lasse. Damals sagte Zwielehner, man sei dabei, eine Neuaufstellung zu gestalten. Man sei der CIMA für die gute Arbeit in den vergangenen Jahren dankbar, wolle aber einen neuen Weg gehen.