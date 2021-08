Stadtlauf, OÖ-Derby, PS-Action: Was sich sportlich im Innviertel tut

Ein Duo lief der Konkurrenz den Rang ab

Unberechenbar. So verlief für Andreas Steinbacher die Vorbereitung auf den Weberzeile Stadtlauf Ried. Zum einen war dies der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen geschuldet, zum anderen der "Langsamkeit" der Teilnehmer im Vorfeld. "Knapp eine Woche vor dem Stadtlauf hatten wir noch Bauchweh, weil es so wenige Anmeldungen gab. Zum Glück waren unsere Sorgen am Ende unbegründet", sagt Steinbacher, der am Samstag 450 Starter in Ried begrüßen konnte. Zahlenmäßig zwar weniger als in den Vorjahren, doch die Qualität der Teilnehmer machte dies locker wett.

Marja-Liisa Starkmann

Bestes Beispiel dafür war das Siegerduo über zehn Kilometer. Isaac Kosgei und Christian Steinhammer lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das erst auf der Zielgeraden entschieden wurde. Dort nahm der regierende Marathon-Staatsmeister Kosgei seinem Konkurrenten die entscheidenden Meter ab, siegte und stellte dabei einen neuen Streckenrekord auf (30:53,7 Minuten). Das Podest komplettierte Lorenz Adler vom LAC Passau. Die Innviertler in den Top-15: 7. Marcus Reischauer, 9. Manuel Hötzeneder (beide CLR Sauwald Cofain 699) und 11. Jakob Wakonig (LAG Genböck Haus Ried).

Jakob Wakonig Bild: Kaufmann

Schnellste Dame über zehn Kilometer war mit Marja-Liisa Starkmann vom Veranstalterverein LAG Ried eine Innviertlerin. Die Ärztin siegte in 41:16,0 Minuten. Der Bezirksmeistertitel in der Allgemeinen Klasse ging in 35:35,7 Minuten an den LAG-Läufer Jakob Wakonig. Vereinskollegin Elena Trinks landete beim Weberzeile 5er hinter Linda Meier vom LAC Passau auf dem zweiten Rang und holte damit den Bezirksmeistertitel bei den Damen.

Elena Trinks (LAG Ried) wurde in der Klasse U18 Zweite. Bild: Kaufmann

Schnellster über die Fünf-Kilometer-Distanz war in 17:18,80 Minuten der Deutsche Michael Sassnink. Die Wertung des Weberzeile 5er-Firmenlaufs entschied die Mannschaft der RI-Verputztechnik für sich und verwies das SPÖ-Team Sebastian Forstner auf den zweiten und das Trio der Raiffeisenbank Region Ried auf den dritten Rang.

Alles auf Anfang

Entspannung hatten nach der Hitzeschlacht in Ried nicht nur die Läufer nötig. Auch Organisator Andi Steinbacher war am Sonntag "so was von leer. Die letzten Monate und die Planung für den diesjährigen Stadtlauf waren wegen Corona sehr speziell – und anstrengend. Das merke ich jetzt so richtig." Zeit zum Durchatmen hatte der Mehrnbacher aber nur kurz. Nachdem er und sein Team am Montag die letzten Transparente zurückgebracht und letzte Aufräumarbeiten erledigt haben, war Andreas Steinbacher am Dienstag wieder zurück an seinem Arbeitsplatz bei der ÖBB. "Das ist immer so: Man steckt viel Arbeit in eine Veranstaltung und anschließend hat einen der Alltag ganz schnell wieder."

Alle Ergebnisse online unter www.rieder-stadtlauf.at.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Rieder Stadtlauf 2021 mit neuen Siegern Der Rieder Stadtlauf - eine abwechslungsreiche Strecke durch die Rieder Innenstadt und die Weberzeile Shopping Mall.

Derby vor vollem Haus

Das Fußball-Duell zwischen der SV Guntamatic Ried und dem LASK gehört zu den brisantesten Derbies im österreichischen Fußball. Die beiden vergangenen Duelle gingen – allerdings jeweils ohne Zuschauer – ganz klar mit 3:0 an die Linzer, die auch am Sonntag als Favorit ins Spiel gehen. Die Erinnerungen an das bisher letzte Duell vor vollen Rängen gegen den LASK müssten den Innviertlern für den kommenden Sonntag, 29. August, aber Selbstvertrauen geben. Am 24. Oktober 2017 siegte Ried, damals in der Zweiten Liga, gegen den Bundesligaverein aus Linz daheim mit 4:1. Seifedin Chabbi gelangen dabei drei Treffer.

Seifedin Chabbi erzielte im Oktober 2017 drei Tore für die SV Ried. Bild: APA

Bei den Vereinsverantwortlichen rechnet man mit einem ausverkauften Haus. Das war zuletzt im Oktober 2017 der Fall, als 7300 Fans die Josko-Arena bis auf den letzten Platz füllten. Der Gegner damals: der LASK. Vereinzelte Sitzplätze sind noch verfügbar, Stehplätze auf der Westtribüne gibt es noch ausreichend, diese sind jedoch ausschließlich in der SV-Ried-Geschäftsstelle und möglicherweise bei den Tageskassen erhältlich. (tst)

Gladiators mit erstem Heimspiel seit 2019

Endlich ist die lange Zeit des Wartens bei den Gladiators Ried vorbei. Die American Footballer spielen am kommenden Samstag, 28. August, um 14 Uhr im "Colosseum Noricum" (Rieder Leichtathletikstadion) in der Division 3 gegen die Gmunden Rams. Das letzte Pflichtspiel bestritt die Mannschaft von Headcoach Raffael Gruber im Oktober 2019 gegen die Steelsharks Traun. "Nach fast zwei Jahren ohne Spiel ist die Vorfreude auf Samstag bei allen riesengroß, wir brennen auf das Duell gegen Gmunden", sagt Gruber im OÖN-Gespräch.

Gladiators sind bereit.

Für die Rieder ist es nach dem Aufstieg 2019 das erste Spiel in der Division 3. In der Vorrunde absolvieren die Gladiators jeweils zwei Spiele gegen Gmunden und Villach. Zwei der drei Teams schaffen es in das Playoff-Halbfinale. "Wir gehen mit dem Ziel in die Saison, Erster in unserer Gruppe zu werden. Wenn wir das schaffen, wollen wir in den Playoffs ein gewichtiges Wort mitreden", sagt Gruber. Zu den bisherigen Heimspielen der Gladiators kamen bis zu 1000 Fans. "Ich hoffe, dass das Interesse auch heuer so groß ist", sagt Gruber. Tickets um sieben Euro (Kinder bis 14 Jahre sind frei) gibt es vor Ort. Einlass ist um 13 Uhr, es gilt die 3G-Regel. (tst)

Action pur beim Stock-Car-Rennen des CDG Schwand

Nach der coronabedingten Zwangspause im Jahr 2020 startet die Stock-Car-Saison heuer verspätet erst im August, dafür hatten die Mechaniker ausreichend Zeit zum Reparieren ihrer Rennwagen. Wie gut sie gearbeitet haben, wird sich am Wochenende beim Saisonauftakt zeigen: Das Schwandner Stock-Car-Rennen startet am Sonntag, 29. August, um 12.30 Uhr. Dabei werden jeweils zwei Läufe in zehn verschiedenen Klassen abgehalten. In vielen davon wollen die Hausherren und -damen des CDG Schwand ordentlich mitmischen. Erfahrungsgemäß sind jedoch nicht mehr alle Fahrzeuge im zweiten Lauf im Einsatz, da es beim Rennen nicht unbedingt rücksichtsvoll oder zimperlich zugeht: technische Gebrechen, Rempeleien und Überschläge stehen im Stock-Car-Sport an der Tagesordnung.

Auf der Rennstrecke geht es nicht gerade zimperlich zu.

Die einzige Änderung für Zuschauer, Fahrer und Arbeiter – im Gegensatz zu den Vorjahren – ist die vorgeschriebene Einhaltung und Überprüfung tagesaktueller Corona-Bestimmungen. Diese Kontrolle wird bereits vor dem Einfahren in den Parkplatz beziehungsweise vor dem Eintritt auf das Renngelände vorgenommen. Anschließend sollte dem Rennvergnügen nichts mehr im Wege stehen.

Aktuelle Infos auf der Website

Die aktuellen Regelungen bezüglich der Covid-Maßnahmen können auch auf der Website (www.cdg-schwand.com) des Veranstalters nachgelesen werden. Für das leibliche Wohl wird an den Verkaufsständen natürlich wieder bestens gesorgt und für die kleinen Gäste des CDG Schwand stehen eine Hüpfburg und ein Sandspielplatz zur Verfügung. Falls das Wetter gar nicht mitspielen sollte, wird das Rennen um eine Woche auf Sonntag, 5. September, verschoben. (elha)

HSV-Ried-Fahrer räumten "daheim" ordentlich ab

Die Motocross-Elite des Landes gab am Wochenende am Güpl Asenham mächtig Gas und lieferte sich heiße Rad-an-Rad-Duelle. Bild: Hatheuer

Das PS-Spektakel am Güpl Asenham mit den Team-Meisterschaften und den Österreichischen Staatsmeisterschaften lockte viele Fans und Besucher auf die Rennstrecke. Dabei konnten nicht nur die Fahrer, sondern auch der HSV Ried als Veranstalter punkten: "Das war ein tolles Motocross-Wochenende mit sehr spannenden Rennen. Mein Dank geht an alle unsere Mitglieder, alle Helferinnen und Helfer, die Gönner, Partner und Sponsoren sowie an alle Fahrer, die an diesem Wochenende dabei waren und das Motocross-Wochenende möglich gemacht haben", freut sich Jürgen Kinz, geschäftsführender Präsident des HSV Ried.

An spektakulären Einlagen mangelt es auf dem Güpl in Asenham nicht. Bild: Hatheuer

Nach dem Teambewerb am Samstag, wo sich der MSC Rietz den Vereinsmeistertitel 2021 sichern konnte und der HSV Ried den Vizetitel gewann, wurden am Sonntag die Läufe zur Österreichischen Junioren-Staatsmeisterschaft und die Rennen zur MX 2 und MX Open Staatsmeisterschaft ausgetragen. Der Ausgang dieser Läufe war für den Veranstalter und die Fans äußerst erfreulich: "Wir konnten durch die HSV Ried-Fahrer Simon Breitfuss in der MX Junioren Klasse und Marcel Stauffer in der MX 2 Klasse zwei Tagessiege feiern. Auch der zweite Platz von Pascal Rauchenecker war sehr gut", sagt Kinz, der bei der Veranstaltung auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen konnte – darunter KTM-Österreich-Geschäftsführer Christopher Schipper und Hannes Kinigadner.

Bei den Junioren belegte hinter Simon Breitfuss der ÖMRC St. Georgen-St. Pölten Motocrosser Florian Dieminger Rang zwei. Der dritte Platz in der Tageswertung ging an den erst 14-jährigen Maximilian Ernecker vom HSV Ried. Die MX 2 ÖM dominierte Marcel Stauffer. Der mehrfache MX 2-Staatsmeister aus Nussdorf am Haunsberg startet für den HSV Ried und triumphierte in beiden Läufen vor Roland Edelbacher vom Schruf KTM Team. Der 22-jährige Schwechatbacher setzte sich gegen den MSC Imbach Fahrer Markus Rammel durch.

Die Fans waren vom "Einsatz" der Motocross-Fahrer begeistert. Bild: Hatheuer

Rene Hofer (MSC Imbach) konnte sich in der MX Open ÖM behaupten. Der 19-Jährige feierte den Tagessieg vor Pascal Rauchenecker, der in Lauf zwei zwischenzeitlich sogar führte. "Ich habe gekämpft, den Ausrutscher von Rene genützt und bin in Führung gegangen. Leider konnte ich die Führung nicht halten, aber ich bin mit dem zweiten Platz zufrieden. Es war ein gutes Rennen", sagt Rauchenecker. Rang drei in der MX Open ÖM Tageswertung ging an Michael Sandner, den zweitbesten HSV Ried Fahrer in der Königsklasse. (elha)