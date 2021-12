Stadtgemeinde Ried investiert eine Million Euro in Photovoltaik

Der drastische Anstieg der Strompreise war Thema bei der jüngsten Rieder Gemeinderatssitzung im Sparkassen-Stadtsaal. Für das Jahr 2022 rechnet man bei den politischen Verantwortlichen für die Stadtgemeinde mit einer Strompreis-Kostenerhöhung in der Höhe von rund 260.000 Euro.

Um eine finanzielle Entlastung für die Stadt zu schaffen und die Stromkosten zu senken, wurde der Ankauf von Photovoltaikanlagen, die auf verschiedenen Gebäuden der Stadtgemeinde installiert werden, beschlossen. Kostenpunkt: rund eine Million Euro. Finanziert und errichtet werden die Anlagen vom stadteigenen Unternehmen Energie Ried. Für folgende Anlagen wurde ein sogenanntes Stromlieferübereinkommen abgeschlossen. Mittelschule 1, Freizeitbad, Volkskundehaus, Polytechnische Schule, Schwimmbad, Internat und dem Rathaus. Umgesetzt wird das Projekt im kommenden Jahr.

"Damit werden wir die Stromkosten längerfristig reduzieren können", sagte ÖVP-Stadträtin Elisabeth Poringer.

Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) hob in der Gemeinderatssitzung die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen hervor. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass man bei einem solch großen Projekt so rasch und einstimmig zu einer Lösung gekommen sei. Der Stadtchef sieht darin den "Startschuss für eine autonome Stromversorgung" in Ried. Man wolle mittelfristig von den fossilen Energieträgern wegkommen.

Beschlossen wurde auch der Finanzierungsplan für die Sanierung der Volksschule 1 und Mittelschule 2 (Promenade). Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf rund 8,6 Millionen Euro. "Leider schwebt aber das Damoklesschwert der hohen Baupreise über uns. Ich hoffe, dass die Angebote, die eintreffen, nicht unser Budget sprengen. Wir starten jetzt den Ausschreibungsprozess", sagt Zwielehner. Sollte es zu einer massiven Erhöhung der Baukosten kommen, werde man die Sanierung nicht auf "Biegen und Brechen" durchwinken können, so Zwielehner.