Stadtgemeinde mit ungewöhnlichem Personaleinsatz

Coronabedingt deutlich eingeschränkter Betrieb in Teilen der kommunalen Aufgabenbereiche wie Kindergarten führen in der Stadt Schärding zu ungewöhnlichen Lösungen: Die Personalplanung wurde "dahingehend ausgelegt, dass Mitarbeiter, welche in dieser Zeit durch weniger Betrieb in den Schulen oder in den Kindergarteneinrichtungen anstehende Fehlzeiten zu verzeichnen hätten, in den Betrieb der gesamten Stadtverwaltung integriert sind", so Bürgermeister Franz Angerer.

Ob Schulwart, Reinigungsmitarbeiterin oder Mitarbeiterin des Kindergartens der Stadt – alle Bediensteten hätten sich sofort dafür bereiterklärt, Tätigkeiten zu übernehmen, welche zwar nicht unmittelbar deren Tätigkeitsfeld abdecken, aber dennoch machbar und zu bewältigen seien.

Die Fremdreinigung aller Objekte der Stadt Schärding werde im heurigen Jahr nicht durch Facility-Firmen übernommen, sondern von den eigenen Reinigungskräften getätigt. Ein Teil des Personals des Kindergartens habe sich sofort dazu bereiterklärt, die Grünpflege der Stadt zu übernehmen. Ebenso werde die Kindersommerbetreuung heuer nicht ausgelagert, sondern durch die eigenen Kräfte übernommen.

"Als Bürgermeister der Stadt Schärding bin ich sehr dankbar, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so flexibel sind." Es gelte in der Krise auch, Mitarbeiterabbau entgegenzusteuern.

