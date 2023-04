Stadtentwicklung in Ried mit Themenbereichen

Ab 18 Uhr sollen im Sparkassen-Stadtsaal Analysen zu den bereits erfolgten Stadtteilgesprächen und Ergebnisse einer Stadtklimaanalyse samt Handlungsempfehlungen vorgestellt werden.

Es wird zur Mitarbeit bei diversen Projektideen eingeladen. In weiterer Folge findet am 19. April unter dem Titel "ProjektwerkStadt" der erste Workshop zur Bearbeitung der Projektideen statt: ab 18 Uhr im Stadtentwicklungsforum am Rieder Roßmarkt.

Und zwei Tage zuvor am 17. April geht es im Rahmen eines Bürgerforums um die im Rieder Stadtgebiet vorgesehenen gewässerökologischen Aufwertungen, für die Ried bereits im Vorfeld den Sieg beim Neptun-Landespreis errungen hat. Ab 17 Uhr wird im Sparkassen-Stadtsaal ein Überblick über die geplanten Maßnahmen gegeben.

Wie berichtet, sollen 1,5 Millionen Euro in die Gewässer im Stadtgebiet "fließen". Ein zentraler Punkt ist die verbesserte Durchgängigkeit für Fische. Beim Zusammenfluss von Breitsach und Oberach am sogenannten Brauerei-Spitz könnte ein neues Naherholungsgebiet entstehen: samt Kiesinseln und für den Freizeitaufenthalt gestaltetem Uferbereich.

