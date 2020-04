Stadtbücherei mit Lieferservice

Die Bücher- bzw. Medienbestände können via www.kultur-schaerding.at unter dem Link "Recherche / Onlinekatalog" eingesehen werden, und die ausgewählten Bücher können per Mail an stb-schaerding@bibliotheken.at oder telefonisch unter 07712 3154 720 angefordert und bestellt werden.

Stadtmitarbeiter liefern aus

Mitarbeiter der Stadtgemeinde Schärding liefern die Bücher kontaktlos direkt vor die Haustür. "Ich bin sehr froh, dass gerade in dieser Zeit, in der viel Freizeitprogramm für unsere Kinder notwendig ist, unsere Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei diese tolle Aktion ins Leben gerufen haben. Es wurden bereits viele Bücherpakete ausgeliefert. Der Andrang ist riesig", so Bürgermeister Franz Angerer zur Aktion.

