Stadtball-Erlös hilft Familie bei der Finanzierung von Blindenhund Gina

Rund 1500 Gäste feierten Samstagabend in der Jahnturnhalle eine "Neuauflage" des Rieder Stadtballs an alter Wirkungsstätte. Nach vier Jahren Pause, unter anderem wegen der Corona-Pandemie, fand der Ball von Round Table 31 Ried wieder statt.

"Wir waren durchaus nervös und angespannt, weil wir nicht genau wussten, wie gut der Ball nach mehreren Jahren Pause angenommen wird. Zudem wurde das Konzept mit der neuen Location ein wenig verändert", sagt Philipp Roitinger, Präsident von Round Table Ried. Das Fazit falle "sehr positiv" aus. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, den traditionellen Rieder Stadtball in eine neue Ära zu führen", sagt Roitinger. Schon von 1995 bis 2009 war die Jahnturnhalle die "Heimstätte" des Stadtballs, anschließend wechselte man in die Messehallen 18 und 19. "Ried verbindet die ganze Region. So ein Stadtball ist ein zentrales Element, dass viele Menschen nach Ried kommen, um gemeinsam zu feiern", sagte Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) im Interview mit TV1 Oberösterreich.

Auch die Round-Table-Mitglieder tanzten am Parkett auf. Bild: Rieder Stadtball

Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass der Reinerlös der Veranstaltung für in Not geratene Kinder und Familien in der Region zugutekommt. Im Zuge des Balls wurde ein 8000-Euro-Scheck an die 13-jährige Lara und deren Eltern übergeben.

Das lebensfrohe Mädchen erblindete im Alter von fünf Jahren. Mit dem Geld wird die Finanzierung eines Blindenhundes für das Mädchen aus Sankt Florian am Inn wesentlich unterstützt. Die Anschaffungskosten liegen bei rund 30.000 Euro. Derzeit wird Pudelhündin Gina in einer Blindenführhundschule im Burgenland ausgebildet, demnächst zieht die Hündin in St. Florian bei der Familie der Schülerin ein.

Demnächst ganz vereint: Lara und Blindenhündin Gina Bild: privat

"Freue mich schon sehr auf Gina"

Gina wird das Mädchen als geprüfter Blindenführerhund, der auch im Behindertenausweis eingetragen ist, dann immer begleiten. "Ich freue mich schon sehr auf Gina. Mit ihr kann ich spazieren gehen, spielen und kuscheln", sagte Lara bei ihrem Ballbesuch im TV1-Gespräch. "Es freut uns, dass wir dieses Projekt für eine Familie aus der Region unterstützen können. Es ist schön zu wissen, dass Lara, die ein so herzliches Mädchen ist, dadurch wieder mehr an Selbstständigkeit gewinnen wird", sagt Roitinger.

