Stadt Schärding verzichtet heuer auf Silvesterfeuerwerk

Große, geplante Feuerwerke zu Silvester gehören in Schärding wohl der Vergangenheit an.

Nach dem Weihnachtsfest ist vor Silvester. Viele Leute feiern den anstehenden Jahreswechsel nach wie vor mit einem großen Feuerwerk. Laute Raketen wird es aber von Seiten der Stadt Schärding in diesem Jahr nicht zu hören und zu sehen geben, wie Bürgermeister Günter Streicher (SP) mitteilt. Um die Schadstoffbelastung zu reduzieren, appelliert Streicher an alle Bürger, in diesem Jahr an Silvester auf Feuerwerkskörper zu verzichten. "Die Natur und vor allem die Tierwelt wird es uns danken", sagt der Bürgermeister.

Strafbarer Abschuss

Die Gemeinde verweist außerdem auf die gesetzlichen Bestimmungen: In Oberösterreich ist das Abschießen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 im Ortsgebiet und in der Nähe zu oder in größeren Menschenansammlungen grundsätzlich ganzjährig verboten. Außerhalb der Ortsgebiete ist das Abfeuern zudem in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder-, Alters- und Erholungsheimen, Kirchen sowie Tierheimen strafbar. Wer gegen das Pyrotechnikgesetz verstößt, muss zumindest mit hohen Geldstrafen rechnen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel