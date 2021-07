Stadt Schärding soll Luftkurort werden

Die Stadtgemeinde Schärding bemüht sich um das Gütesiegel "Luftkurort". Dazu notwendig sind Gutachten, die beinhalten, dass die klimatischen Verhältnisse sich entsprechend positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen auswirken. Die Basisdaten werden bereits über die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eingeholt.

Die in Schärding situierte Luftgüte-Messstation der ZAMG könnte in weiterer Folge für die permanenten Messungen verwendet und in Betracht gezogen werden, so die Stadtgemeinde. "Es freut mich sehr, dass wir als Stadtgemeinde Schärding nun ein weiteres Zeichen setzen und uns um das Gütesiegel Luftkurort für die Stadt Schärding bemühen", so Bürgermeister Franz Angerer.

Der Status "Luftkurort" lasse einen touristischen Mehrwert erwarten, wäre für die Gesundheitsbetriebe wichtig und stärke in weiterer Folge Wirtschaft, den Handel und die Gastronomie vor Ort, so die Hoffnung. "Darüber hinaus verspreche ich mir noch mehr Lebensqualität für unsere Schärdinger sowie Nachhaltigkeit für unseren Lebensraum", so Angerer.

Gerade in Zeiten von Klimawandel-Debatten und bewussterem Umgang mit der Natur gewinne der Titel "Luftkurort" an Bedeutung, so die Stadtgemeinde.