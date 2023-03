Stadt Ried will ihre Fülle an größeren Veranstaltungen besser nutzen

"Wir wollen als Stadt sexy werden", so Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner. Das bessere Sichtbarmachen der Veranstaltungsfülle, die Ried zu bieten hat, soll helfen, die Frequenz in der Innenstadt aus "qualitativer Sicht zu verdoppeln. Also Leute, die einkaufen und konsumieren." Bereits jetzt stammen 75 Prozent des Umsatzes von Menschen, die außerhalb des Stadtgebiets leben.