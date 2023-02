Stadt Ried holt mit Renaturierung Landespreis

Nun geht es an die Entscheidung auf Bundesebene: Die Bevölkerung hat im Zeitraum vom heutigen 6. bis 20. Februar die Möglichkeit, mittels Online-Voting auf www.neptun-staatspreis.at für den jeweiligen Favoriten abzustimmen.

Die Stadtgemeinde Ried ruft auf, für das eingereichte Rieder Projekt zur "Gewässerökologischen Aufwertung der Fließgewässer im Stadtgebiet" zu voten: Wie berichtet, sollen zahlreiche Rekultivierungsmaßnahmen auf weiten Strecken der Gewässer erfolgen, um ökologisch wertvolle Bereiche schaffen zu können.

Bessere Durchgängigkeit

Das Projekt, das die Durchgängigkeit der Bäche für Lebewesen wie Fische verbessern soll, sieht sogar Transponderuntersuchungen zur Fischnachverfolgung und eine Muschelbergung vor. Ihm sei die umfassende Renaturierung der Fließgewässer ein persönliches Anliegen, so Rieds VP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner. Durch die kooperative Zusammenarbeit aller könne dieses Projekt ab dem heurigen Jahr umgesetzt werden.

Besondere Freude mit dem Landespreis hat Grünen-Umweltstadtrat Lukas Oberwagner. "Es zeigt die gute Arbeit, die in diesem Bereich geleistet wird." Mit dem Projekt zur Gewässer-Renaturierung werde das Stadtgebiet gewässerökologisch aufgewertet, und es entstehe ein zusätzliches Naherholungsgebiet, so FP-Vizebürgermeister Thomas Dim. Ried stehe auch für nachhaltige und innovative Umweltpolitik, so SP-Vizebürgermeister Peter Stummer.

