Stadt Braunau testet Minikreisverkehr bei Billa Plus

Die Kreuzung Raitfeldstraße und Erlachweg ist stark frequentiert: Sowohl vom motorisierten Verkehr, als auch von Fußgängern und Radfahrern. Damit alle die Kreuzung sicherer passieren können, könnte ein Mini-Kreisverkehr helfen - zusätzlich zu dem bereits etablierten Kreisverkehr ein paar Meter weiter bei der Kreuzung Raitfeldstraße und Simbacher Landesstraße. Das ergaben intensive Diskussionen und Überlegungen der Landestraßenverwaltung, des Verkehrs- und Planungsausschusses, des Arbeitskreises Mobilität der Stadt Braunau sowie des Ingenieurbüros Planum aus Graz. Ab Mitte April wird der Minikreisverkehr, vorerst videoüberwacht, eingerichtet und geht in einen fünfwöchigen Probebetrieb. In den kommenden Tagen werden die provisorischen Bau- und Markierungsarbeiten abgeschlossen sein, heißt es aus dem Stadtamt Braunau. Zudem wird eine mobile Verkehrsdatenerfassung mit integrierter Videoauswertung (ohne Gesichts- oder Kennzeichenerkennung) installiert. Nach dem Probebetrieb werden die Ergebnisse analysiert und besprochen.

Minikreisverkehre werden in innerörtlichen Gebieten mit begrenztem Platzangebot immer häufiger umgesetzt, teilt die Stadtgemeinde mit. In Braunau gibt es an der Ausfahrt am Unteren Inn seit zwanzig Jahren eine vergleichbare Verkehrslösung. Minikreisverkehre haben einen Außendurchmesser von mindestens 13 Metern, eine einstreifig befahrbare Kreis-Fahrbahn sowie einstreifige Zu- und Ausfahrten. In der Mitte befindet sich ein Element für die Erkennbarkeit des Kreisverkehrs, das für Pkw ein leichtes Hindernis darstellt, vom Schwerkehr aber ohne Probleme überfahren werden kann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar