Stadt Braunau fördert Pflanzung von Bäumen in Privatgärten

Die Lebens- und Aufenthaltsqualität und das gesunde Stadtklima in Braunau sollen gefördert und weiter gesteigert werden – das ist das Ziel des Projekts "Stadtbäume für Braunau". Ganz nach dem Motto "Mehr Grün in die Stadt bringen" sollen auch heuer wieder private Gartenbesitzer davon profitieren: Es gibt eine Förderaktion der Stadtgemeinde für all jene, die neue Bäume in ihren Gärten pflanzen wollen. Die Anschaffungskosten von bis zu drei Bäumen werden mit bis zu 50 Prozent beziehungsweise maximal 100 Euro übernommen. Voraussetzung für die Baumpflanzung: Sie muss im Stadtgebiet Braunau sein. Die Baumsetzlinge müssen bodengebunden, also nicht in Töpfen oder Pflanztrögen, und fachgerecht gepflanzt werden.

Die genauen Förderbedingungen und eine Liste mit den Baumarten, die diese städtische Förderaktion umfasst, sind online unter www.braunau.at ersichtlich.

