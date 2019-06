Stadl wird zur Galerie: "Wir geben der Kunst einen großen Raum"

Das Gelände rund um das Moormuseum in Hackenbuch (Gemeinde Moosdorf) wird am Wochenende zu einer Galerie: 26 bekannte Berufs- und Hobbykünstler aus 15 Gemeinden stellen am Samstag und Sonntag (15. und 16. Juni) ihre Werke bei "Kunst im Stadl" aus.

Die Region rund um die Moore scheint ein ideales Umfeld für Kunst und Kreativität zu sein. Die zahlreichen Künstler aus dem Oberen Innviertel und dem Flachgau zeigen ihre Bilder, Skulpturen aus Holz, Stein und Stahl sowie Werke aus Glas, Filz, Ton und andere Materialien. Mit dabei sind unter anderem Rosi Hafner, die Bezirkssprecherin der Schafhaltervereinigung Inn- und Hausruckviertel, aus Eggelsberg, die Filz- und Schafwollprodukte ausstellt. Oder der Bildhauer und eingebürgerte Innviertler Peter Semperboni aus Feldkirchen, der sich seine Inspiration gerne in der Natur holt. Veranstalter ist der Verein "Argekultur", eine Arbeitsgemeinschaft für Kultur und Heimatpflege rund ums Ibmer Moor. "So eine große Anzahl an freischaffenden Künstlern und Künstlerinnen in unmittelbarer Nähe mit ihren Werken auf einmal sehen und bestaunen zu können, ist einzigartig ", sagt Obmann Ludwig Wolfersberger. Dem Verein ist es wichtig, der Kunst einen großen Raum zu geben. Die Veranstaltung wird am Samstag musikalisch von der Gruppe "Double Dootsch" mit Blues, Folk und Country-Klängen begleitet. Zudem gibt es Sketche-Einlagen der Gruppe "Frauen-Power". Am Sonntag wird die "Straßbergmusi" spielen. Die Einnahmen über Eintritt (4 Euro für beide Tage) und Kaffee- und Kuchenverkauf, werden in das Moormuseum investiert.

Kunst im Stadl: 15. Juni: 16 bis 23 Uhr; 16. Juni: 10 bis 16 Uhr.

Das sind die Künstler

Rosi Hafner (Eggelsberg), Schafwollprodukte; Verena Lang (Eggelsberg), Weg der Emotion; Sepp Rems (Eggelsberg), Bildhauerei & Holzskulpturen; Fotoclub Eggelsberg, Naturfotografie; Hermann Mayer (Feldkirchen), Aquarell & Acryl; Martina Mayr (Geretsberg), Bilder & Holzkunst; Friedrich Reichl (Haigermoos), Holzschmuck und -produkte; Elfriede Hufnagl (Lamprechtshausen), Objektkunst; Franz Erwin Schleindl (L’Hausen), Objektkunst; Martha Wintersteller (Michaelbeuern) Porzellan, Malkunst; Edith Argauer (Moosdorf), Keramik; Hanna Scheriau (Moosdorf), Malerei auf Seide; Siegfried Wähner (Moosdorf), Stahlskulpturen; Klemens Leib (Oberndorf), Glas & Kunst; Erika Standl (Oberndorf), Stahlskulpturen; Barbara Perschl (St. Georgen/Sbg.), „Aus Alt mach Schön“; Michaela Fuchs (Bürmoos), Ölbilder & Skulpturen; Gertrude Engljähringer (St. Pantaleon), Stahlobjekte & Textbilder; Sabine Nessling (St. Pantaleon), Kunstdrucke & Billets; Erwin Winterleitner (St. Radegund), Steinskulpturen; Maria Angela Schlichtner (Tarsdorf), Foto-Paraphrase

