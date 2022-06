Staatspreis für das Krankenhaus Braunau

"Wir freuen uns sehr über diese wichtige Auszeichnung. Sie zeigt, welch hohen Stellenwert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei uns im Krankenhaus hat. Wir bemühen uns auf vielfältige Weise, unseren Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen", so Helene Mayerhofer, Personalleiterin des Krankenhauses.

Die Betreuung der jüngsten Mitarbeiterkinder erfolgt im Krankenhaus Braunau im "Kinderland St. Josef". Ein Schultaxi für Volksschüler minimiert die Fahrtwege für Eltern. In den Ferien wird eine fünfwöchige Betreuung "Ferien im Krankenhaus" für Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren geboten. Für die Mitarbeiter gebe es mehrere individuelle Teil- und Vollzeit-Arbeitsmodelle, so das Spital, in dem rund 1500 Mitarbeiter beschäftigt sind und jährlich rund 100.000 Patienten behandelt werden.