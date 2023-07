St. Veiter Familie über ihre Flucht vor den Flammen

Nach der Ankunft musste Familie Fink an den Strand. Die Koffer wurden noch im Hotel abgegeben, inzwischen ist es abgebrannt.

"Wir sind nur froh, dass wir überlebt haben", sagt Reinhard Fink. Der Familienvater wollte mit Ehefrau, Tochter (13) und Sohn (9) ein paar entspannte Tage am Meer verbringen, daraus geworden ist eine verzweifelte Flucht vor den Flammen. "Obwohl schon Zivilschutzwarnungen für das Gebiet, in dem unser Hotel war, ausgerufen wurden, wurden wir hingebracht", kritisiert Fink. Ausgestiegen, hieß es, die Familie müsse ihr Gepäck an der Rezeption abgeben und sich zum Strand begeben.