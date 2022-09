St. Radegund bei Ortsbildmesse ausgezeichnet

Im Rahmen der heurigen OÖ Ortsbildmesse wurde St. Radegund zum Innviertel-Sieger gekürt. Im Rahmen der Messe gewürdigt werden umgesetzte, innovative Entwicklungsprojekte mit Vorbildcharakter. In St. Radegund wurden in einem durch die Gemeinde angekauften Bauernhof ein Café mit Nahversorger und zusätzlich Veranstaltungsräumlichkeiten geschaffen, in denen die örtlichen Vereine Proben oder auch Aufführungen abhalten können.

Durch den Einbau von mobilen Trennwänden lässt sich das Caféhaus abgrenzen und somit rasch für Veranstaltungen nutzen. Vor dem Bürgerhaus bieten sowohl eine Pumptrack-Anlage als auch ein Spielplatz eine Begegnungszone. In den Räumlichkeiten des Caféhauses werden Bilder (Kopien) des Biedermeier-Malers Baptist Wengler, der im Jahr 1816 in St. Radegund geboren wurde, ausgestellt. Hiermit wird eine Brücke zwischen dem modern gestalteten Caféhaus und der Geschichte des Ortes geschlagen.

Nächste Messe in Eitzing

Die nächste Ortsbildmesse werde im Jahr 2023 in Eitzing stattfinden, so Landesrat Markus Achleitner. Mit St. Pantaleon wurde heuer übrigens eine weitere Innviertler Gemeinde in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Bei der aktuellen Ortsbildmesse geehrt wurde auch die Gemeinde Engelhartszell, die bereits 29 Mal bei der Messe ausgestellt hat.