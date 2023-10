St. Martin in Innkreis: Benjamin Salhofer (ÖVP) ist neuer Bürgermeister

"Ich erwarte ein sehr knappes Ergebnis", sagte Benjamin Salhofer nach dem ersten Wahldurchgang am 8. Oktober. Der ÖVP-Kandidat sollte Recht behalten. Bei der heutigen Stichwahl setzte sich der 35-Jährige mit 50,85 Prozent der Stimmen gegen Rainer Höretzeder von der FPÖ durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,29 Prozent. "Aufregung war durchaus vorhanden. Ich freue mich sehr, dass ich es geschafft habe. Es ist eine Mischung aus Erleichterung und natürlich großer Freude", sagte Salhofer im OÖN-Gespräch.

"Mit Bodenhaftung und Bürgernähe hat Salhofer es geschafft, die Mehrheit im Ort zu überzeugen. Wir wünschen ihm viel Freude und Erfolg bei seiner Aufgabe als Bürgermeister", so Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger in einer Aussendung am Sonntagnachmittag.

Rainer Höretzeder Bild: Wolfgang Kunasz

Weitere Infos folgen.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif