Aufregung herrscht wieder einmal in St. Florian am Inn. Es geht um Bauaufträge in der Höhe von rund 250.000 Euro, für die offenbar ein Beschluss des Gemeinderates fehlt. Bereits im Juni 2021 haben die OÖN über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ried gegen St. Florians Bürgermeister Bernhard Brait (ÖVP), der im September bei der Wahl in seinem Amt bestätigt wurde, berichtet. Es geht dabei um eine mögliche Überschreitung der Amtskompetenz, auch der Verdacht der Untreue stehe laut