Es ist so eine Sache mit dem Umgang mit sozialen Netzwerken. Hin und wieder passiert es, dass man wegen diverser WhatsApp-Chats dann vor Gericht landet. So auch ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Ried. Staatsanwältin Petra Stranzinger wirft dem Lagerarbeiter das Verbrechen der Wiederbetätigung (§3g Verbotsgesetz) vor. Am 14. August 2021 schickte der Beschuldigte zwei Dateien an eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen "Ku-Klux-Klan".