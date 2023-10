Sprachensiegel für die Volksschule Uttendorf

In der Volksschule Uttendorf werden viele Sprachen gesprochen – die Volksschule sieht sich als vielfältige, bunte und offene Schule. Vielfalt wird als Chance des Miteinanders, des Zusammenhalts, des interkulturellen Lernens und der Interessens- und Begabungsförderung gesehen. An der Schule wird besonders an der Sprachförderung und dem Projekt "Sprache stärkt", unterstützt von Schulentwicklungsberaterinnen der PH OÖ, Agnes Wiesinger und Anna-Katharina Hraschan, gearbeitet. Mit diesen beiden "Säulen" hat die Volksschule Uttendorf, geleitet von Direktorin Bettina Kobler, am Wettbewerb des Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrums (ÖSZ) teilgenommen und kehrte erfolgreich mit dem "Europäischen Sprachensiegel" ins Innviertel zurück.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper