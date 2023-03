Sportmesse: Ried steht am Wochenende ganz im Zeichen der Bewegung

Um 8 Uhr erfolgt am Freitagmorgen der Auftakt für die 15. Auflage der Sportmesse Ried im Fachmessezentrum. Gemeinsam mit dem "Sportland Oberösterreich" werden bis inklusive Sonntag, 26. März, mehr als 50 Sportarten vorgestellt, die von den Besuchern natürlich auch ausprobiert werden können. Insgesamt beträgt die Fläche der heurigen Sportmesse in den sieben Hallen mehr als 11.000 Quadratmeter.

"Wir wollen auch dieses Jahr, in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, wieder einen Beitrag leisten, um Österreich – vor allem Kinder und Jugendliche – fitter und gesünder zu machen", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak.

Helmut Slezak, Messedirektor

Neu sind heuer unter anderem eine eigene Tanzhalle mit einem Schwerpunkt auf Hip-Hop und Break-Dancing und die Sportarten Teqball, Calisthenics, Segeln, Poledance und Crossfit.

Freier Eintritt am Freitag

Am Eröffnungstag ist heute der Eintritt beim "Fill your Future Schultag" für alle Besucher gratis. Der Vormittag steht ganz im Zeichen der Schulen, hunderte Kinder und Jugendliche werden sich an den vielen Sportstationen austoben. Am Samstag findet im Seminarraum 19 ab 10.30 Uhr ein Yogatag mit verschiedenen Workouts zu je 45 Minuten statt. Die Teilnahme an den Einheiten ist im Eintrittspreis inkludiert. Am Sonntag findet dann eine Fitness-Convention – ebenfalls mit mehreren Workouts – statt. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Am Samstag finden die traditionellen Maximarkt-Kinderläufe statt, es ist gleichzeitig der Auftakt für den Innviertler Kids-Cup. Die Läufe finden in der überdachten Red-Zac-Arena statt, die Länge der Strecke liegt zwischen 150 und 900 Metern.

Die Erwachsenen kommen dann am Sonntag ab 11 Uhr beim Löffler-Messelauf über vier beziehungsweise zehn Kilometer voll auf ihre Kosten.

Erstmals findet heuer am Samstagabend im Zuge der Sportmesse die "Rieder Sportgala" statt. Bei dieser Veranstaltung, die um 17 Uhr in der Messehalle 15 (ORF-Bühne) beginnt, werden die besonderen sportlichen Leistungen des vergangenen Jahres gefeiert und gewürdigt. In sechs Kategorien werden die besten Sportler Rieds ausgezeichnet.

Höhepunkt der Veranstaltung wird die Verleihung des Sport-Ehrenpreises der Stadt Ried. Diesen erhält heuer Ulrike Roder für ihre vielen Verdienste rund um den Sport. Ein Porträt von Roder lesen Sie am Samstag in den Innviertler Nachrichten.

Drei Tage Sportmesse

Die Sportmesse hat am heutigen Freitag, 24. März, von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt am Eröffnungstag ist frei. Am Samstag und Sonntag können die rund 50 Sportarten von 10 bis 17 Uhr ausprobiert werden. Der Eintritt beträgt an diesen beiden Tagen elf Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen sechs Euro. Es stehen Gratisparkplätze zur Verfügung.

