Sportliche Erfolge für Soldaten aus Rieder Kaserne

Oberwachtmeister Johannes Gassner ist neuer Meister in der Allgemeinen Klasse, Oberstabswachtmeister Gerhard Bauer in der Seniorenklasse. Grenadiere aus Ried haben auch den dritten Platz in der Mannschaftswertung der Heeresmeisterschaft errungen.

Trotz suboptimaler Möglichkeit

Und das, obwohl die Sportler in der Innviertler Kaserne nur suboptimale Trainingsmöglichkeiten vorfinden, denn die dortige ist schon seit Jahren wegen Baufälligkeit gesperrt. Der Militärische Fünfkampf stelle die Königsdisziplin des Heeressports dar. Die Einzelbewerbe Schießen, Werfen, Schwimmen, Gelände- und Hindernislauf verlangen Ausdauer, Kraft, Koordination und Konzentration.