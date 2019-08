SPÖ tourt durch Bezirk Braunau

Gabriele Knauseder tritt erneut als SPÖ-Spitzenkandidatin für den Wahlkreis Innviertel bei der Nationalratswahl im September an. Um Ideen und Themen mit den Wählern vor Ort diskutieren zu können, wird es in den kommenden Wochen im ganzen Bezirk mehrere Veranstaltungen geben, teilt die SPÖ-Bezirksstelle Braunau mit. Zum Beispiel amFreitag, 30. August, 19 Uhr, im Brauhaus Bogner.

Gesundheitspädagogin Gabriele Knauseder tritt erneut bei der Wahl an. Sie will sich für eine optimale medizinische Versorgung, speziell im ländlichen Raum, starkmachen. Knauseder tritt auch an, um das SPÖ-Nationalratsmandat für das Innviertel zurückzuholen. Bei der vergangenen Wahl ging sich der Einzug in den Nationalrat für die Innviertler Spitzenkandidatin, die Harry Buchmayr nachfolgte, nicht aus.