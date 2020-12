Mit 29 Jahren zog Christian Makor aus Schildorn für die SP im Herbst 1997 in den oberösterreichischen Landtag an, damals war er der jüngste Abgeordnete im oberösterreichischen Landesparlament. Am Wochenende ging die politische Karriere des 52-Jährigen, der seit 2014 Klubchef der SP OÖ war, abrupt zu Ende. Wie berichtet, verursachte Makor mit rund einem Promille Alkohol im Blut einen Parkschaden, sehr rasch zog er die Konsequenzen und gab seinen Rücktritt von allen politischen Ämtern bekannt.