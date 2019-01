Spitzenreiter: Die meisten jungen Leute im Bezirk Schärding leben in Andorf

ANDORF. Mit 808 Einwohnern zwischen null und 14 Jahren ist Andorf ganz klar die Nummer eins.

Mit dem Grundsatzbeschluss zur Bebauungsplanänderung haben die Andorfer Gemeinderäte den ersten Schritt in Sachen Zukunftsprojekt Kirchenwirt gesetzt. Bild: privat

Mit 10.200.400 Euro knackt die einwohnerstärkste Gemeinde des Bezirkes Schärding bei der Budgeterstellung zum ersten Mal die zehn Millionen Marke. Der ausgeglichene Haushaltsvoranschlag ermöglicht die Ausfinanzierung großer Projekte und zusätzlich Investitionen in Andorf zu tätigen. Die wichtigsten Eckpunkte der Gemeinderatssitzung:

Gemeindehaushalt: Was sich 2018 angekündigt hat, setzt sich heuer fort: Der Wirtschaftsmotor brummt und damit entwickeln sich auch die Bundesabgabenertragsanteile erfreulich. Da die Transferleistungen mit 4,5 Millionen Euro fast 50 Prozent des gesamten Andorfer Budgetvolumens ausmachen, sind diese ein wesentlicher Faktor. "Ganz erfreulich war auch noch die Prognose der Finanzabteilung, dass beim Rechnungsabschluss 2018 aller Voraussicht nach ein Plus in Höhe von 145.000 Euro frei zur Verfügung steht", so Bürgermeister Peter Pichler (SP). "Außerdem sinken erstmals seit langem die Schulden der Gemeinde."

Bevölkerungsnachwuchs: Die Zusammensetzung der Strukturfondmittel in der Höhe von 280.000 Euro zeigt eines sehr deutlich: Andorf hat mit 808 Einwohnern in der Altersklasse von null bis 14 Jahren mit Abstand die meisten Bürger. Die Bezirkshauptstadt Schärding folgt mit 657 Einwohnern in dieser Altersklasse. "Wir sind eine junge Gemeinde und damit zukunftsfit", so VP-Fraktionsobmann Karl Buchinger . Umso wichtiger sei es aus diesem Grund auch, darauf zu achten, in den Schulen und im Kindergarten ein qualitätsvolles Angebot sicherzustellen. So wurde in der Gemeinderatssitzung die dauerhafte Anstellung von Zivildienern für den Kindergarten in Andorf beschlossen.

Investitionen: Ein Teil der Strukturfondsmittel wird noch für die Ausfinanzierung des Andorfer Freibades bereitgestellt. Darüber hinaus wird ein neuer LKW für den Bauhof angeschafft und mit der Sanierung sowie Erweiterung der Tennisanlage begonnen. Weiters wolle die Gemeinde in den Straßenbau investieren. Vor allem im ländlichen Raum müssten noch einige Straßenkilometer ordentlich ausgebaut werden.

Projekt "Kirchenwirt": Mit der Einleitung der Bebauungsplanänderung wurde ein erster wichtiger Schritt für das Projekt "Kirchenwirt" gesetzt. Wie bereits ausführlich in der Vorwoche berichtet, wird eine Investorengruppe dort in Wohnungen sowie ein Geschäfts- und Ärztezentrum investieren. "Mit dieser Investition wird sich das Gesicht der Ortsmitte von Andorf maßgeblich ändern", so VP-Fraktionsobmann Buchinger, der auf die besondere Verantwortung, die mit der Umsetzung des Vorhabens verbunden ist, verweist. Doch nicht nur das Erscheinungsbild Andorfs wird sich mit dem Bau ändern, sondern auch in Sachen ärztlicher Versorgung soll mit der Realisierung ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. "Wir arbeiten jedenfalls intensiv daran, dass das Ärztezentrum – in welcher Form auch immer – einen erfolgreichen Abschluss findet", so VP-Vizebürgermeister Schinagl.

Kurzparkzone: Im Ortszentrum entlang der Landesstraße – Bereich Apotheke/Fleischhauerei Pöppl – wird die Kurzparkzone erweitert. Gleichzeitig wird eine einheitliche Parkdauer mit 60 Minuten in Andorf eingeführt. In nur wenigen Gehminuten vom Ortszentrum steht das Volksfestgelände zum Gratis-Parken zur Verfügung. Damit diese Parkplätze in Zukunft besser angenommen werden, fordert die VP-Fraktion einen Verbindungsweg zu asphaltieren, die Straßenbeleuchtung auszubauen und neue Hinweisschilder anzubringen. Die Maßnahmen müssten zeitgleich mit der neuen Kurzparkzonen-Verordnung umgesetzt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema