INNVIERTEL. Die Corona-Situation in Österreich spitzt sich von Tag zu Tag mehr zu. Ganz vorne bei den Inzidenzen ist das Innviertel. Dementsprechend angespannt ist die Lage in den Krankenhäusern. Die OÖN haben die Spitalsverantwortlichen in Braunau und Ried um einen aktuellen Lagebericht ersucht. Die Antworten kommen von Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Krankenhauses Braunau, und Johannes Huber, dem Ärztlichen Direktor des Krankenhauses Ried.