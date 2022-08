Spital Ried: Geburtshilfe lädt zum "Storchentag"

Die Abteilung für Geburtshilfe am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried lädt am Freitag, 9. September, von 13 bis 17 Uhr zum beliebten Storchentag ein. Die werdenden Eltern erhalten Fachinformationen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit dem Baby. Der Informationstag findet im Seminarzentrum, Ebene 5, Bauteil braun, statt. "Die Sicherheit vor, während und nach der Geburt steht für das Team der Geburtshilfe an oberster Stelle. Wir freuen uns darauf, Sie in dieser wichtigen Zeit in Ihrem Leben begleiten zu dürfen", sagt Abteilungsleiter Primar Walter Dirschlmayer.

Fachvorträge zum Thema Geburt

Das Seminarzentrum wird für die werdenden Eltern zum "Infomarkt" umgestaltet. Spannende Fachvorträge mit Informationen rund um die Geburt erwarten Sie um 14 Uhr und 15.30 Uhr. Die Station der Geburtshilfe kann besichtigt werden, nach Möglichkeit auch das Kreißzimmer.