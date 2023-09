Spital Braunau: Modernstes Ultraschallgerät für Pränatalmedizin

Hans Mindl (Leitung Einkauf am Krankenhaus Braunau), Oberärztin Lisa Steiner-Wiesmayr (Leiterin der Pränatalambulanz) und Primar Gottfried Hasenöhrl (Leiter der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Braunau)

Präzisere Aussagen im ersten Schwangerschaftsdrittel, wie zum Beispiel bei der Beurteilung des kindlichen Herzens und des Gehirns, ermöglicht das neue Ultraschallgerät Voluson Expert 22, das seit kurzem in der Pränatalambulanz des Krankenhauses St. Josef in Braunau zum Einsatz kommt. Das Braunauer Spital zählt mit dieser innovativen Technologie zu den führenden Krankenhäusern in Oberösterreich.

"Dieses wohl aktuell leistungsstärkste Ultraschallgerät am Markt bietet dem Untersucher unter anderem eine nochmals verbesserte Bildqualität durch einen erhöhten Kontrast und eine verbesserte Darstellung von Gefäßstrukturen", betont Oberärztin Lisa Steiner-Wiesmayr, Leiterin der Pränatalambulanz. "Auch die Diagnostik feiner Details, besonders bei schwierigen Bedingungen, wird dadurch deutlich besser möglich gemacht. Wir ermöglichen damit präzisere Aussagen besonders bei Fragestellungen im ersten Schwangerschaftsdrittel, zum Beispiel bei der Beurteilung des kindlichen Herzens und des Gehirns", sagt Steiner-Wiesmayr.

"Diese bedeutende Investition zeigt, dass das Krankenhaus St. Josef der Qualität der Betreuung von werdenden Müttern und werdendem Kind Priorität einräumt", sagt Primar Gottfried Hasenöhrl, Leiter der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Braunau. "Es freut uns sehr, dass unserem Ultraschallteam mit dem Voluson Expert 22 die besten Voraussetzungen für eine Diagnostik ‚State of the art‘ ermöglicht wird, sagt Hasenöhrl. Hans Mindl, Leiter Einkauf des Braunauer Krankenhauses, betont: "Als Einkaufsverantwortlichen ist es mir sehr wichtig, dass unsere Fachbereiche mit den besten medizinischen Geräten arbeiten können, im konkreten Fall mit dem innovativen Ultraschallgerät Voluson Expert 22 der Firma GE, um damit die bestmögliche Untersuchung und Behandlung zu gewährleisten."

