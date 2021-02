Spital Braunau: Computertomografals "Revolution"

Es ist strahlenärmer, schneller und erzeugt besonders hochwertige Bilder.

"Der neue Computertomograf bietet uns ganz neue Möglichkeiten, die wir so davor nicht hatten. Das Gerät stellt den neuesten Stand der Technik in der Computertomografie dar", sagt Primar Robert Stelzl, Leiter der Abteilung für Radiologie im Krankenhaus Braunau. "Wir können jetzt Diagnosen noch genauer stellen, was letztendlich allen unseren Patientinnen und Patienten zugutekommt", sagt Radiologe Robert Stelzl. 1,5 Millionen Euro wurden in die Neuanschaffung investiert.

In der Radiologie-Abteilung des Braunauer Spitals arbeiten acht Ärzte sowie 24 Röntgentechnologen. 2019 wurden in dieser Abteilung 10.084 CT-Untersuchungen durchgeführt, weiters unter anderem 36.204 Röntgenaufnahmen für die Orthopädie/Unfallchirurgie, 9956 Untersuchungen im Zentralröntgen, 8874 MRT-Untersuchungen, 7874 Ultraschall-Untersuchungen und 286 Angiographien.