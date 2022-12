Spielautomat bringt Hilfe

Das "Future Team" des Flugzeugteileherstellers FACC hat im Rahmen einer Tombola 12.880 Euro eingenommen, die nun an Menschen aus der Region gespendet werden, die Schicksalsschläge erlitten haben. Verlost wurde ein selbst konstruierter Spielautomat in Form einer Rakete.

Jedes Jahr zeigen die FACC-Lehrlinge ihr Können auch im Rahmen eines gemeinsamen karitativen Projektes. Nachdem in den vergangenen Jahren ein Billardtisch, ein Dartautomat und eine Drohne gebaut wurden, entwarf das Team in diesem Jahr einen Arcade-Spielautomaten in Raketenform. Im Rahmen einer Tombola wurden an die FACC-Mitarbeiter Lose verkauft und der Gewinner im Rahmen der Weihnachtsfeier gezogen. Die Los-Einnahmen in der Höhe von mehr als 6440 Euro wurden durch das Unternehmen verdoppelt.

"Das Lehrlingsprojekt zeigt die enorme fachliche, aber auch soziale Kompetenz unserer Lehrlinge. Die damit verbundenen Einnahmen und die Spende sind uns ein besonderes Herzensanliegen", so FACC-CEO Robert Machtlinger.

Der hochwertige Arcade-Spielautomat in Raketenform wurde in 1000 Arbeitsstunden geschaffen. Alle Arbeitsschritte, von der Ideenfindung bis zum fertigen Automat mit 256 installierten Spielen, wurden selbst vorgenommen. Ebenfalls eingebaut ist eine beleuchtete Minibar zum Einkühlen von Getränken. Gewonnen hat ein FACC-Mitarbeiter aus St. Martin.

