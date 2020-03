Spiel und Spaß zuhause dank jeder Menge Tipps

"Die nächsten Wochen werden für viele Familien eine Herausforderung. Geschlossene Schulen, verunsicherte Kinder und täglich neue Veränderungen im sozialen Leben", sagt die Geschäftsführerin der Kinderfreunde Region Innviertel, Simone Schabetsberger. Die Kinderfreunde wollen in diesen Zeiten Eltern bei diesen Herausforderungen unterstützen und bieten auf der Homepage eine Vielzahl an Spielideen für alle Altersklassen.

"Für uns ist es selbstverständlich, eine Reduzierung der sozialen Kontakte aus Sicherheitsgründen herbeizuführen. Wir wollen insbesondere Kinder und die gefährdeten Risikogruppen schützen", sagt die Riedauerin, die selbst Mutter eines kleinen Sohnes ist.

Simone Schabetsberger, GF der Kinderfreunde Region Innviertel Bild: Kinderfreunde

Spielen statt langweilen

Damit in den eigenen vier Wänden keine Langeweile aufkommt, präsentieren die Kinderfreunde künftig einen regelmäßigen Spiel- bzw. Basteltipp. "Unsere Ehrenamtlichen gestalten das ganze Jahr über ein umfangreiches Programm in den Gruppenstunden. Auch wenn zurzeit keine Treffs im Ort stattfinden können, wollen wir unsere Expertise an die Familien weitergeben", sagt Brigitte Schabetsberger, Vorsitzende der Kinderfreunde Innviertel. Auf der Homepage kinderfreunde.cc oder unter www.gruppenstunde.at finden sich zahlreiche Spiel- und Bastelideen. Auf den Social Media Accounts der Kinderfreunde Oberösterreich werde es laut der Innviertler Vorsitzenden zusätzlich regelmäßig Bastel- und Spiele-Ideen geben. Unter anderem gebe es dort derzeit ein Murmelbahn-Geschicklichkeitsspiel oder eine Anleitung zum Malen mit Trinkhalmen.

