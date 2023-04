Spiel um Platz drei: Jetzt benötigt Ried zwei Auswärtssiege

Vor mehr als 700 Fans lieferten sich die beiden Mannschaften im Raiffeisen Volleydome einen echten Schlagabtausch.

Um die Serie noch für sich entscheiden zu können, benötigt die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer jetzt zwei Siege. Den ersten Matchball hat Hartberg beim Heimspiel am kommenden Donnerstag (19 Uhr). Mit einem Auswärtserfolg könnten sich die Rieder in ein entscheidendes drittes Spiel retten. Dieses würde dann am 22. April, ebenfalls in der Steiermark, stattfinden.

