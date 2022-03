Spiel, Spaß, Spannung und viel Sport

Eine Achterbahn der Gefühle. So beschreibt Messedirektor Helmut Slezak seinen derzeitigen Gemütszustand. Zum einen scheint aktuell oft die Sonne, die SV Ried steht im Cup-Finale und seit 5. März gibt es umfassende Lockerungen. Zum anderen herrscht in der Ukraine Krieg, das Leben wird immer teuerer und die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist nach wie vor hoch. "Das ist Wahnsinn, vor allem, wenn man an die Jugend denkt", sagt Slezak. Und um die geht es.