Spezielles Trainingsgerät für Martial-Arts-Sportler

Aleksandar Rakic, Topathlet im Bereich Mixed Martial Arts (MMA) und aktuell die Nummer drei der Ultimate Fighting Championship (UFC), absolviert ab sofort seine Ausdauereinheiten unter der Trainingssteuerung "ergoHI²" von JFJ Sports mit Sitz in Burgkirchen.

"Damit werden wir dem 29-jährigen Wiener Kampfsportler zukünftig maßgeschneiderte Trainingseinheiten mit unseren High-End-Trainingsgeräten zur Verfügung stellen und ihn auf seinem Weg zum ersten österreichischen Champion in der UFC-Geschichte begleiten", sagt Andreas Bammer von der JFJ Sports GmbH aus Burgkirchen im Innviertel. Beindruckendes Charisma, ein unbändiger Trainingswille und atemberaubende Kämpfe im Oktagon über 3 mal 5 Minuten haben ihn zur Weltspitze geführt, so die Partner.

Um es nach ganz oben auf den "Thron" zu schaffen, muss sich Aleksandar Rakic in seinem ersten UFC-Mainfight am 26. März in Ohio/USA über 5 mal 5 Minuten gegen den ehemaligen Champion Jan Blachowicz beweisen.

Bekanntheitsgrad wächst

MMA sei bei Weitem keine Randsportart mehr. In den USA bereits recht populär, verzeichne der Kampfsport auch in Europa bereits mehrere Millionen Fans.

"Die JFJ Sports GmbH hat erst kürzlich mit dem Fußballclub SV Ried ein normobares Höhentraining entwickelt, das nun für weitere Sportler eingesetzt werden soll", sagt JFJ-Geschäftsführer Josef Joachimbauer.