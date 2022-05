Spezielles im Heimathaus

Das Heimathaus Braunau bietet am Samstag, 7. Mai, ab 14 Uhr, im Rahmen eines Tags der offenen Tür samt Führungen und nächtlicher Erkundung die Gelegenheit, auch die zugehörige Glockengießerei zu erkunden. Das Glockengießerhaus aus dem 14. Jahrhundert ist bis heute – beinahe 650 Jahre lang – ein unverfälschtes Bürger- und Handwerkerhaus geblieben. Das Bemerkenswerteste ist die noch im Original erhaltene Glockengießerwerkstatt aus der Zeit um 1385, die älteste im deutschen Sprachraum.

Zudem gibt es eine bestens erhaltene Rauchküche und eine Bürgerstube mit Möbeln aus der Barock- und Biedermeierzeit zu bewundern. Neben einer bäuerlichen Abteilung ist eine Sammlung von original Innviertler Raufwerkzeugen wie Ochsenziemer, Schlagstöcke, Krickerl und andere kuriose Instrumente zu sehen, dazu eine "Aberglaubensammlung" und Exponate zum Thema Volksglauben.

Am 7. Mai gibt es zu jeder vollen Stunde in der Glockengießerei eine Führung. Ab 17 Uhr lockt ein Lagerfeuer in den Garten, Kinder können am offenen Feuer Würstchen grillen. Ab 21 Uhr heißt es dann "Licht aus im Heimathaus" – Besucher können das Gebäude ganz ursprünglich und nur im Schein ihrer mitgebrachten Taschenlampen erleben. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind erbeten.