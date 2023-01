Spezielle Technikausstattung für "Spürnasen" im Kindergarten Palting

Dank einer "Spürnasenecke" kann ab sofort im Kindergarten Palting "geforscht" werden, den Kindern stehen speziell entwickelte Möbel und Utensilien aus dem MINT-Bereich zur Verfügung. Dadurch soll verstärkt bereits in jungen Jahren für Naturwissenschaften und Technik begeistert werden.

Wie programmiert man einen Roboter? Kann man kaltes von warmem Wasser optisch unterscheiden? Wie löscht man eine Kerzenflamme mithilfe eines Glases? Diesen und vielen weiteren Fragen werde in der "Spürnasenecke" in Palting auf den Grund gegangen. In knapp 100 Experimenten hätten Kinder die Möglichkeit, ihrem natürlichen Forschungsdrang nachzugehen und eigenständig die Welt zu entdecken, so die Partner.

"Die Spürnasenecke bietet Kindern die Möglichkeit, ihre Interessen und Begabungen für unterschiedliche technische und naturwissenschaftliche Bereiche zu entdecken. Besonders glücklich sind wir über die enorme Vielfalt der Spürnasenecke, wodurch wir den Kindern immer wieder etwas Neues bieten können", sagt Sabrina Reichl, Leiterin des Kindergartens Palting. Die Möbel für die verschiedenen Utensilien aus den Themengebieten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wurden speziell von der Spürnasenecke GmbH entwickelt und von einer regionalen Tischlerei gebaut.

Die Kosten wurden zur Gänze durch eine Gruppe von Sponsoren getragen, allen voran die Firma EVER Neuro Pharma GmbH mit Julia Hillebrand. "Je früher wir Kinder mit Naturwissenschaften und Technik in Berührung bringen, desto besser. Wir geben ihnen dadurch die Chance, ihre Umwelt besser begreifen zu können und in ihnen schlummernde Begabungen zu entdecken." Zudem biete sich auch ein neuer Ansatz, den immer größer werdenden Mangel an Fachkräften zu bekämpfen.

"Wir erleben aktuell zum Teil dramatische Situationen am Arbeitsmarkt, weil Betriebe keine qualifizierten Facharbeiter mehr finden. Wenn wir zukünftig mehr technisch versierte Fachkräfte wollen, dann müssen wir bereits im Kindesalter ansetzen und vorhandene Talente so früh wie möglich fördern."

Weitere Sponsoren der "Spürnasenecke" in Palting sind die Unternehmen Kainz Gruppe, Raiffeisenbank Palting, Möbel Laimer, Pappas Holding, Fahrtraum Mattsee und Bus-Taxi Knauseder. Details zum Projekt finden sich auf www.spuernasenecke.com

