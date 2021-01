Spezielle Sicherheitstage

Brandschutz, Erste Hilfe, Atemschutz- und Gasmesstechnik, Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz waren die Schwerpunkte bei Scheuch-Sicherheitstagen, an denen Mitarbeiter des Lufttechnikunternehmens mit Sitz in Aurolzmünster sowie Interessierte teilnahmen. Rettungsmaßnahmen wurden dabei unter realen Bedingungen trainiert.

Scheuch nehme im Inn- und Hausruckviertel eine Vorreiterrolle zum Thema Sicherheit am Arbeitsplatz ein und habe mit den Sicherheitstagen großes Interesse bei Firmen aus dem oberösterreichischen Wirtschaftsraum geweckt. Viele Unternehmen bzw. deren Sicherheitsfachkräfte konnten sich überzeugen, wie "Best Practice" im Bereich praxisorientiertes Sicherheitstraining und Unterweisung Corona-konform funktioniert, so Scheuch. Die Kooperationspartner Safety Certification und Haberkorn richteten das Sicherheitstraining aus. "Es ist wichtig, dass jeder, auch bei schwierigen Situationen, richtig handelt", sagt Michael Rinesch, Safety Specialist bei Scheuch. Der Familienbetrieb beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeiter.