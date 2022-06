Spezielle Futterfermentierung macht Landwirt Aue zu einem der Besten

Manfred Aue aus Fürstenzell im benachbarten bayerischen Landkreis Passau hat sich in der Kategorie Schweinehalter für den "CeresAward 2022" qualifiziert. Er zähle damit bereits zu den 30 besten Landwirten im deutschsprachigen Raum, so die Award-Organisatoren. Entschieden wird im Oktober durch eine Fachjury.

Manfred Aue bezeichnet sich selbst als Perfektionist. Der 48-jährige Landwirt bewirtschaftet bei Passau einen konventionellen Betrieb mit 350 Sauen und 1000 Mastschweinen. Er setzt auf Regionalität und verkauft die Ferkel mit eigenem Lkw an fünf feste Abnehmer. Zudem produziert Aue für zwei Metzger spezielle Schlachtschweine mit einem Gewicht von etwa 140 Kilo.

Manfred Aue gehört in Bayern zu den Pionieren der Futterfermentierung: Er schafft es, nicht so hochwertige Eiweißträger wie Rapsschrot zu fermentieren und teures Sojaschrot im Sauen- und Mastfutter zu ersetzen. Damit kann Manfred Aue seine Tiere gentechnikfrei füttern, was für ihn ein wichtiges Verkaufsargument sei. Gleichzeitig könne der Schweinehalter durch die Fermentierung die Futterverwertung und die Gesundheit seiner Tiere verbessern. Details finden sich auf www.aue-spitzoed.de

Mit 20.000 Euro dotiert: Der CeresAward richtet sich an alle Landwirte im deutschsprachigen Raum, die mit ihrem Betrieb einen besonders innovativen und nachhaltigen Weg gehen, den Trend in der Gesellschaft nach Regionalität und Umweltbewusstsein aufgreifen und es meistern, durch clevere Ideen Mehrwert für die Umwelt und den Betrieb zu schaffen.

Entscheidend für den Award-Sieg seien nicht Höchstleistungen auf dem Feld oder im Stall, sondern beste wirtschaftliche Ergebnisse bei gleichzeitiger Berücksichtigung bäuerlicher Unternehmertugenden wie Mut, Ideenreichtum und Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Tier und Natur.

Die Jury besteht aus Experten, die aus den Finalisten die Preisträger der jeweiligen Kategorie wählen und am Ende den "Landwirt des Jahres" ermitteln. Die Einzelkategorien sind Ackerbauer, Energielandwirt, Biolandwirt, Junglandwirt, Rinderhalter, Schweinehalter, Geflügelhalter, Manager, Unternehmer sowie Geschäftsidee. Die Preisverleihung soll am 12. Oktober in Berlin stattfinden.

Der Trend zu Nachhaltigkeit und bewusster, regionaler Ernährung in der Gesellschaft habe die heutige Landwirtschaft geprägt. Sowohl im Umweltschutz, beim Tierwohl als auch in der Zusammenarbeit mit der Gesellschaft würden viele Landwirte spannende Lösungen für die Anforderungen suchen und finden, die an sie gestellt würden, so das Award-Gremium. Wie wichtig Nahrungssicherheit und die Qualität unseres Essens seien, zeige sich angesichts der massiv steigenden Lebensmittelpreise besonders.