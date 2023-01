Spezielle „Cancer Nurses“ für Krebspatienten im Einsatz

Dank Fortschritten in der Medizin haben sich in den vergangenen Jahren sowohl die Lebenserwartung als auch die Lebensqualität für Krebspatienten deutlich verbessert, so das Krankenhaus Braunau. Krebs entwickle sich zunehmend zu einer heilbaren oder zumindest zu einer chronischen Erkrankung. Rund 3500 Krebstherapien werden pro Jahr bereits im Krankenhaus Braunau durchgeführt – dreimal so viele wie vor zehn Jahren.